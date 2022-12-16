Как правильно выбрать зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не замерзнуть зимой, важно правильно подбирать верхнюю одежду. В частности, россиянам стоит обращать особое внимание на температурный режим, советует гендиректор компании-производителя спортивной экипировки "Forward" Виталий Цыганков.

Он отметил, что самая практичная вещь для зимы - это пуховик с натуральным составом. Об этом пишет Газета.Ru.

- С учетом русской зимы температурный режим пуховика должен быть от +10°до -30 °С. Внешнюю ткань нужно выбирать из полиэстера или искусственной кожи, чтобы одежда не намокла от снега. А внутри утеплитель должен состоять из 85% гусиного пуха и 15% пера, - объяснил специалист.

Также Цыганков напомнил про термобелье. Базовый слой из специального полиэстера поможет сохранить тепло, даже если вы не будете активно двигаться на морозе. Для полного комфорта в зимний период стоит выбрать хорошую шапку.

- Зимой нужна теплая и комфортная шапка... в качестве замены подойдет балаклава из шерсти, которая закроет не только голову, но и щеки, шею. К тому же балаклава - тренд 2022 года, - отметил эксперт.

Ранее "Пятый канал" рассказывал россиянам, что в этот холодный сезон будут актуальны укороченные свитера и облегающие кардиганы. Прикупите обязательно трикотажный жилет (можно надевать поверх рубашек). А вот полюбившиеся джинсы с высокой посадкой, увы, уходят в прошлое.