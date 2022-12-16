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НовостиОбщество15 декабря 2022 21:54

США расширят программу обучения украинских военных зимой

Тренинги будут проходить около полутысячи украинских военных ежемесячно
Мария ПАВЛОВА
Пентагон заявил о расширении обучения украинских военных с января 2023 года.

Пентагон заявил о расширении обучения украинских военных с января 2023 года.

Фото: REUTERS

США расширят программу обучения украинских военных с января 2023 года. Об этом в четверг 15 декабря сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министерство обороны объявляет о том, что мы расширим проводимую США подготовку ВСУ, в которую будут включены совместные маневры и ведение общевойскового боя», - цитирует ТАСС выступление Райдера на брифинге.

По словам официального представителя Пентагона, на американских военных объектах в США ежемесячно будут проходить тренинги около полутысячи украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Норвегия направит 14,5 млн евро на обучение украинских военных.

С июля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение в Великобритании.

В то же время норвежские инструкторы в Германии обучили около 100 украинских военных работе с ЗРК NASAMS.

Financial Times сообщила о проблемах в обучении украинских военных в Великобритании.