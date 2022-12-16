Врач предупредила об опасности сидячего образа жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колопроктолог и хирург медицинского центра "СМ-клиника" Анастасия Репина посоветовала россиянам, которые много времени проводят в сидячем положении, вставать каждые 45 минут и делать легкую разминку.

Все дело в том, что для нашего организма неестественно проводить большую часть дня сидя. Однако, по статистике, среднестатистический человек сидит более 12 часов в сутки. Это опасно, поскольку грозит появлением геморроя и варикоза. Об этом пишет РИАМО.

- Не секрет, что длительное пребывание в положении сидя вредно для организма. Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами. Но самое частое нарушение при длительном сидении - это геморрой, - предупредила Репина.

Также доктор добавила, что, когда человек длительное время сидит, мышцы таза практически не сокращаются, поэтому кровь начинает застаиваться в венах.

Обострение эпидситуации снова вынудило граждан остаться дома и работать удаленно. Однако некоторые сотрудники продолжают трудятся в таком режиме весь последний год. Обустраивая рабочее место поудобнее, мы, сами того не замечая, создаем шее и пояснице лишнюю нагрузку. По наблюдению врачей, проблемы с позвоночником из-за перехода на дистанционку встречаются чуть ли не у каждого второго, пишут "Известия".

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