Фитнес-тренер дал советы россиянам, как сохранить фигуру в праздничные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин дал россиянам советы, как сохранить фигуру в праздничные дни.

По его словам, прежде всего нужно стараться избегать переедания, больше двигаться и постараться найти активный досуг. Об этом пишет РИАМО.

- Все любят новогодние праздники, но следящие за фигурой люди ждут их с тревогой. Праздничное изобилие - угроза для фигуры и спортивной формы. Нужно постараться избегать переедания, - объяснил эксперт.

Тренер также призвал граждан больше двигаться и не вести лежачий образ жизни в праздничные дни.

Ранее RT сообщал, что врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова перечислила продукты, которые чаще других становятся причиной отравления во время праздника. Она предупредила, что салаты, заправленные майонезом, могут нанести серьёзный вред здоровью человека, так как из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции.