За кражу, распространение и продажу личных данных в России могут ввести уголовную ответственность

В России могут ввести уголовную ответственность за кражу, распространение и продажу персональных данных. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В России могут ввести уголовную ответственность за неправомерные действия с персональными данными. Речь идет о краже, незаконном распространении и продаже персональных данных. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Совмина, пишет РИА Новости.

Сообщается, что группа сенаторов и Минцифры предлагают проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому за кражу, распространение и продажу личных данных будут предусмотрены штрафы до 2 миллионов рублей, а в особо тяжких случаях – лишение свободы до 10 лет. Максимальное наказание предлагается применять к тем, кто совершил преступление с использованием служебного положения или группой лиц.

Ранее социологический опрос показал, что 37% россиян не знают, для чего могут использоваться их персональные данные.

Как защитить персональные данные, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем хакеры выложили в сеть персональные данные 42 тысяч клиентов крупного банка Белоруссии.