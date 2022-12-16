Виктор Бут назвал подставой его задержание и арест в Таиланде Фото: REUTERS

Российский предприниматель Виктор Бут, вернувшийся на родину после долгих лет заключения, рассказал, что его задержание и арест в Таиланде были подставой. Об этом он рассказал в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

- Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава, - сказал он.

Бут добавил, что в момент задержания он был спокойнее, чем "те тайцы, которые его арестовывали" и "те американцы, которые зашли вслед за ними".

Напомним, Бута арестовали в 2008 году в Бангкоке. На тот момент его обвиняли в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. Позже россиянина экстрадировали в США, где его приговорили к 25 годам заключения.

Накануне "Известия" писали, что Виктор Бут, недавно вернувшийся в Россию из США после почти 15 лет заключения, заявил, что испытывает сложности в общении на родном языке. Он рассказал, что многие годы мог говорить на русском только во время звонков.