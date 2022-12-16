Саммит ЕС утвердил вступление Хорватии в шенгенскую зону

Шарль Мишель сообщил, что Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону. Фото: REUTERS

Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону», - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Мишель также заявил, что Болгария и Румыния имеют возможность вступить в Шенген в течение 2030 года, пишет ТАСС.

Напомним, страны Евросоюза согласились включить Хорватию в Шенгенскую зону. Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к зоне Шенгена были отклонены.

Также сообщалось, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее ЕС решил не выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.

Шенгенская виза: процедура оформления в вопросах и ответах здесь на KP.RU.