Число погибших в аварии автобуса вахтовиков в Хабаровском крае увеличилось до семи

Число погибших в аварии автобуса вахтовиков увеличилось до семи. Фото: МЧС.

Число погибших в аварии с перевернувшимся автобусом, который перевозил вахтовиков в Хабаровском крае, увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

«Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», - написал губернатор в своем Telegram.

Дегтярев уточнил, что в автобусе находились вахтовики компании ООО «Амур Минералс».

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что они получат по 1 млн рублей из резервного фонда, а пострадавшим будет выплачено по 500 тысяч рублей.

Причины ДТП пока не установлены, уточнил Дегтярев.

Напомним, автобус с вахтовиками слетел с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу 16 декабря. Авария произошла на 178-м километре трассы. По предварительным данным сообщалось, что погибли шесть человек.

Позже количество пострадавших в аварии в Хабаровском крае вахтовиков выросло до 23.