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НовостиПолитика16 декабря 2022 4:26

Пентагон не считает передачу ЗРК Patriot Киеву вовлечением США в конфликт с Россией

Пресс-секретарь оборонного ведомства заявил, что Вашингтон не позволит Москве диктовать условия военной помощи Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В США не исключают поставки ЗРК Patriot Украине, но и не подтверждают принятие данного решения

В США не исключают поставки ЗРК Patriot Украине, но и не подтверждают принятие данного решения

Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт с Россией в случае передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментирую реакцию Москвы на возможные поставки этого вооружения Киеву.

"США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи", - подчеркнул Райдер, добавив, что Вашингтон не позволит Москве диктовать условия военной помощи Незалежной.

При этом представитель оборонного ведомства отказался комментировать сообщения некоторых средств массовой информации о том, что поставки ЗРК Patriot могут быть одобрены уже в ближайшее время.

Как писал сайт KP.RU, в посольстве России в США назвали возможное решение об отправке Киеву ЗРК Patriot очередным провокационным шагом администрации главы Белого дома Джозефа Байдена. Дипломаты отметили, что подобный шаг может привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил (ВС) России при их доставки из США на Украину. При этом в Белом доме так и не подтвердили информация о доставке этих комплексов.