Что произошло в ночь на 16 декабря

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о недопустимости героизации нацизма. Фото: REUTERS

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, против выступили 50.

ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Официальное подтверждение ожидается к полудню 16 декабря.

Зеленский выдвинул условие завершения украинского конфликта - возвращение к границам 1991 года.

Конгресс США подтвердил намерение поддерживать Украину и сохранять нажим на Россию. Госсекретарь Блинкен заявил, что демократы и республиканцы в Конгрессе едины в этом вопросе.

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта ФБР США. По словам хакеров, новость понравилась американским пользователям соцсетей.

Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах.

Автобус с вахтовиками слетел с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу 16 декабря. Авария произошла на 178-м километре трассы. Погибли семь человек, 23 госпитализированы.

ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет поддерживать Киев «сколько понадобится».

Северная Корея рассчитывает вскоре создать новое стратегическое оружие. В четверг КНДР провела успешное испытание «твердотопливного двигателя большой тяги», на котором присутствовал корейский лидер Ким Чен Ын.

В Минобороны рассказали, что российские военные получают в основном минно-взрывные травмы в ходе СВО.

Белый дом назвал невозможным исключение России из Совбеза ООН.