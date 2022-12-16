В ДНР заявили, что Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что Чехия наладит производство беспилотников для Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев нашел альтернативный способ производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпуск которых на территории Украины стал практически невозможен из-за ударов российских войск по объектам инфраструктуры, ремонта и создания военной техники. Об этом заявил РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республика (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, производство беспилотников для Киева теперь разворачивается на территории Чехии, где уже ведется набор работников с украинскими паспортами.

"Они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии", - аргументировал Кимаковский.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинский государственный концерн "Укроборонпром" объявил об успешных испытаниях ударного беспилотника. Компания намерена выпустить его для боевого применения до конца 2022 года.

По данным местных журналистов, украинский дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг, а его дальность полета будет составлять до 1 тысячи километров.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские БПЛА – едва ли не единственная угроза республике со стороны киевского режима, но защита и в этой области постоянно совершенствуется и власти прилагают максимальные усилия для защиты населения.