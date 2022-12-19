Запустили нейрокомпьютер, выиграли два мегагранта: и.о. ректора ЮУрГУ подвел итоги года

В этом году в ЮУрГУ запустили 24 образовательных программы по проекту «Цифровые кафедры». Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Подводя итоги года, исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер отметил, что вузу удалось достичь значительных результатов. Участие университета в программе «Приоритет-2030», реализуемой в рамках нацпроекта «Наука и университеты», определило цели и главные задачи вуза, открыло новые перспективы развития научной, образовательной и предпринимательской деятельности.

В 2022 году в ЮУрГУ запущен в эксплуатацию нейрокомпьютер, выиграно два мегагранта по направлениям квантовые технологии и экология. В этом году были запущены акселерационная программа и предпринимательская «Точка кипения», 20 стартапов получили финансовую поддержку на развитие бизнеса.

«Наши ученые разрабатывают технологии суперкомпьютерных и квантовых вычислений для высокотехнологичного производства, обеспечивая развитие кадрового потенциала Большого Урала и России», - рассказал и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Ключевым результатом образовательной деятельности вуза в уходящем году является запуск 24 образовательных программы в рамках проекта «Цифровые кафедры», на которых бесплатно обучаются студенты всех вузов Челябинска.

Реклама