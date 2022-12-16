Россия продолжает переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном

Дипломат Сентюрин сообщил, что переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются Фото: REUTERS

Россия продолжает вести переговорный процесс по созданию газового союза с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

По его словам, особый акцент делается на обсуждении деталей с Ташкентом, так как в западных средствах массовой информации появились вырванные из контекста цитаты узбекских чиновников.

"На этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело, - уточнил Сентюрин. - И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных средств массовой информации о том, что Узбекистан якобы отказывается от тройственного газового союза с Россией и Казахстаном не соответствуют действительности.

По его словам, журналисты неправильно трактовали позицию Ташкента, расценив ее как отказ, хотя узбекская сторона настроена на переговоры.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Об этом заявил пресс-секретарь главы казахского государства Руслан Желдибай в социальных сетях.

По его словам, Путин и Токаев обсуждали вопросы координации действий при транспортировке российского газа через Казахстан и Узбекистан. В результате лидеры договорились провести детальные переговоры с участие экспертов трех стран, чтобы интересы всех участников союза были учтены.