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НовостиПолитика16 декабря 2022 6:32

Два жителя Бердянска задержаны за диверсию на железной дороге

Их обвиняют в попытке организовать сход состава с рельсов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Диверсанты пытались спровоцировать сход состава с рельсов

Диверсанты пытались спровоцировать сход состава с рельсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики задержали двух жителей Бердянска, которых обвиняют в совершении диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи, - уточнил собеседник агентства. - Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов".

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку совершения диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.

Террористов нашли, за ними наблюдали, а затем приняли решение о задержании. Диверсанты организовали вооруженное сопротивление и были уничтожены.