Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за высказывания о поддержке Украины и преодоление кризиса в ЕС

Еще 18 миллиардов евро на поддержку Украины, девятый пакет антироссийских санкций - "хороший результат", пишет канцлер ФРГ Шольц Фото: REUTERS

Читатели Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за высказывания о преодолении кризиса в ЕС и недавно обещанный транш помощи Украине в 18 млрд евро. На это обратили внимание РИА Новости.

"Европа решительно и мощно реагирует на сегодняшний кризис: еще 18 миллиардов евро на поддержку Украины, девятый пакет антироссийских санкций, новый импульс в расширении ЕС и минимальное налогообложение для крупных компаний. Это хороший результат", — пишет Шольц в своем Twitter-аккаунте.

Пользователи неоднозначно отреагировали на слова канцлера.

"Такое ощущение, что я уже 42 раза прочитал о 18 миллиардах евро для Украины. Туда что-то поступило или так и осталось, как и в случае с вооружением, на стадии анонсов и задержек?" — цитирует РИА одного из комментаторов.

Также в агентстве отметили некоторые ироничные призывы со стороны подписчиков лидера Германии об "отставках" в кабмине страны.

"Господин канцлер, я голосовал за вашу партию. Никогда себе этого не прощу, это было в последний раз!" - пишет один из пользователей.

Напомним, ранее Олаф Шольц призвал всех граждан своей страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию. Политик, в частности, заявил о том, что намерен изменить текущую тенденцию ухода немцев на пенсию раньше достижения пенсионного возраста, который составляет 67 лет.