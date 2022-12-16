Бирюков: Столичные энергетики расширяют строительство сети 20 кВ

Фото: комплекс городского хозяйства

В Москве продолжается строительство опорной сети 20 кВ. Напомним, сейчас эксплуатируются всего порядка трех тысяч километров таких кабельных линий. К примеру, они обеспечивают электроснабжение инновационного центра «Сколково», стадиона «Лужники», делового центра «Москва-Сити», парка «Зарядье», некоторых станций Большой кольцевой линии метро и других важных городских сооружений.

«Внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ – перспективное направление энергетики, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В отличие от напряжения 10 кВ оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения»,

По его словам, в будущем благодаря развитию сети 20 кВ увеличится маневренность столичной энергосистемы.

До конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро «Коммунарка» Коммунарской линии.