Путин встретится с Лукашенко в Минске 19 декабря 2022 года

Лидеры РФ и Белоруссии поднимут вопросы "торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение" Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Минске. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств", - отмечает пресс-служба.

В ходе встречи лидеры поднимут вопросы реализации ранее заключенных договоренностей: в первую очередь "о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение".

Как добавили в пресс-службе, сотрудничество в энергетической сфере станет важной темой переговоров. Помимо этого лидеры также уделят особое внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе, говорится в тексте.

Стороны в широком формате подробно обсудят спектр наиболее важных вопросов белорусско-российской интеграции, а после президенты Белоруссии и России продолжат переговоры в закрытой форме личной беседы. В конце планируется заявления и ответят на вопросы журналистов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о намерении в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось, для реализации планов по импортозамещению требуется еще «немного времени», а проблемы в экономике преодолимы.