Видео пожара на месте крушения вертолета Ми-8 опубликовали очевидцы Фото: Кадр видео

Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии в пятницу, 16 декабря 2022 года. О крушении воздушного судна сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на информацию экстренных служб.

По данным ГУ МЧС России по республике, вертолет совершил жесткую посадку в районе аэропорта "Байкал". Подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Видео пожара на месте крушения вертолета Ми-8 опубликовали очевидцы. На кадрах отчетливо виден внушительный столб дыма и прибывшие к источнику горения пожарные машины.

По информации ТАСС, в результате ЧП погибли три человека. Данные подтвердил собеседник агентства в экстренных службах. По его словам, в вертолете находился экипаж из трех человек. Они скончались в результате крушения во время посадки воздушного судна, добавил источник.