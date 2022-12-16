На приморской трассе перевернулся бензовоз

Машина перевернулась и упала в кювет. Фото: vostokmedia.com

На трассе в Приморском крае, в районе поворота на Новошахтинск, случилось серьезное ДТП. Водитель бензовоза не справился с управлением, из-за чего «улетел» в кювет. При этом он вез опасные нефтепродукты. Об этом рассказало издание vostokmedia.com.

Скорее всего, бензовоз ехал на одну из автозаправочных станций, когда вдруг потерял управление. В итоге, машина оказалась в кювете. Очевидцы сообщают, что на место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Туда же подъехала еще одна спецмашина «УссурНефтеПродукт» для того, чтобы откачать топливо из опрокинувшегося бензовоза.

Пока что неизвестно, попали ли нефтепродукты на землю. Но если это все же произошло, то это грозит локальными проблемами, ведь топливо могло загрязнить и почву, и грунтовые воды. Это, в свою очередь, может повлиять на урожайность, а также состояние лесов и лугов.