Автоэксперты предупредили, что новых иномарок в России осталось на один месяц продаж Фото: Евгения ГУСЕВА

Авторынок переживает непростые времена. Автоэксперты предупреждают, что на складах российских автодилеров осталось ограниченное количество иномарок. Этих запасов хватит всего на один месяц продаж.

По оценкам Ассоциации российских автомобильных дилеров, всего в России на текущий момент имеется 20-30 тысяч новых автомобилей иностранных брендов. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет. В основном присутствуют китайские модели дорогого сегмента.

С учетом того, что автоцентр средней руки продает в месяц порядка 30 машин, то дефицит возникнет уже к концу декабря – началу января. В 2023 году нехватка иномарок, относительно спроса, составит 1 млн штук.

За 2022 году из России ушли 45 автомобильных брендов. Сейчас функционируют только 14 производителей: 11 китайских и 3 российских.

Пока в максимальном дефиците корейские, немецкие, японские и французские автомобили. Спрос на Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Toyota средней ценовой категории очень большой, но машин почти нет. А импортировать их невыгодно.

- Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать, — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Объемы параллельного импорта недостаточны, чтобы исправить ситуацию. По оценкам председателя совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президента Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, в рамках этой процедуры в страну в 2023 году будет импортировано лишь около 70 тыс. машин.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков также заявил о дефиците предложения на российском рынке. нехватка моделей фиксируется прежде всего в сегменте седанов, пишет ФАН.

На этом фоне к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России на 15,3%, пишет RT.