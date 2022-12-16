Ивановская область привела в нормативное состояние 96,7% опорных дорог

В Ивановской области в 2022 году отремонтировали более 270 км дорог, в том числе провели капремонт более 92 км. По итогам выполненных работ в нормативном состоянии находится 1139 км опорной сети региона или 96,7%.

«Мы действительно в последние годы стали кардинально больше ремонтировать дорог и более-менее, подчеркиваю, более-менее привели в порядок региональную опорную сеть, проще говоря, дороги между нашими городами. Сейчас приступили к дорогам уже внутри городов, к сельским дорогам по отдельной программе. Но самый главный вопрос - не только что мы делаем, но и как мы это делаем, - отметил губернатор Станислав Воскресенский. - Мы с первых недель, как приступили в 2018 году к ремонтам дорог, ввели казначейское сопровождение с тем, чтобы каждая копейка, без преувеличения говорю, отрабатывала по полной, чтобы все было под контролем. И там, где у нас подрядчики не справляются, допускают ошибки - это бывает - все исправляется за счет собственных средств, хочу это подчеркнуть».

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области подвели итоги работы отрасли в 2022 году.

Начальник департамента Дмитрий Вавринчук привел основные факты. Ключевые объекты этого года - социально значимые направления Заволжск – Кострома, Шуя - Котюрево, Южа – Талицы, Фурманов – Каминский – Федорково. Строительные работы на этих трассах завершены. Ведется строительство моста в селе Холуй, путепровода на трассе Иваново - Родники, дороги Жажлево – Ильинское. Завершен первый этап реконструкции магистральной улицы Лежневской в областном центре.

«Ранее мы делали по 400-450 километров. Мы не стали меньше работать. Просто если на опорной сети мы фактически меняли старое асфальтобетонное покрытие на новое, то сейчас уходим в дороги к малым населенным пунктам, капитальные ремонты, новое строительство, капиталоемкие объекты. Поэтому протяженность по километрам в этом году меньше», - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона.

В муниципальных образованиях с 2019 года отремонтировано 1068 дорог общей протяженностью 592 км, в том числе 163 улицы и 108 дорог частного сектора в Иванове протяженностью 135 км, 797 дорог в городах и районах региона общей протяженностью 457 км. Задача на следующую пятилетку, которую перед дорожниками поставил Станислав Воскресенский, – привести муниципальную опорную сеть в нормативное состояние и улучшить дорожную инфраструктуру внутри населённых пунктов и в районах.

«По результатам по крайней мере последних двух лет, 2021-2022 годов, Ивановская область по показателям опорной занимает строго первое место. Это на самом деле факт абсолютно не тривиальный, я бы сказал, потому что есть регионы в России, которые по общеэкономическим показателям типа регионального ВВП на душу населения, существенно богаче», - отметил член общественного совета Министерства транспорта РФ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.