Кличко заявил о полной остановке движения в киевском метро

Виталий Кличко Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевский метрополитен прекратил работу в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом глава городской администрации написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник столицы Украины уточнил, что движение полностью остановлено на всех ветках. По его словам, станции метро используются киевлянами в качестве временных укрытий.

Украинские власти также проинформировали, что в Киеве наблюдаются аварийные отключения электроэнергии. Также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виталий Кличко заявил о взрывах в трех районах Киева: Голосеевском, Деснянском и Днепропетровском.

Напомним, Виталий Кличко рассказал журналистам, что отключения света в Киеве могут продлиться до весны, также зиму 2022-2023 украинская столица может провести без отопления

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