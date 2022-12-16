Евросоюз ослабит санкции против России в сфере удобрений и химикатов

ЕС снимет часть санкций с бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений Фото: REUTERS

Европейский союз смягчит санкции против российских бизнесменов, чьи компании связаны с производством удобрений и химикатов, а также поставкой продуктов питания. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В соответствии с новыми директивами, отдельные страны вправе осуществлять "разморозку" счетов таких предпринимателей, "если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку", говорится в публикации.

В числе бизнесменов, чьи средства могут быть исключены из блокировки в случае крайней необходимости, издание называет Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина, Вадима Мошковича, а также Андрея и Александру Мельниченко.

Как ранее писал сайт KP.RU, представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик сообщил, что первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку. По его словам, ООН приветствует передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, находящихся сейчас в портах и складах Европы.

Напомним, координатор по санкционной политике Госдепартамента Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон намерен и далее позволять Москве и российским производителям беспрепятственно экспортировать товары, которые имеют важное значение для мирового рынка.