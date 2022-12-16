Глава Бурятии назвал две предварительные причины крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Весь экипаж вертолета погиб Фото: Кадр видео

Глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил информацию о крушении вертолета Ми-8 при посадке в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ в пятницу, 16 декабря 2022 года.

По словам чиновника, предварительными причинами авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.

"Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку", - уточнил глава Бурятии.

Цыденов также подтвердил информацию, что экипаж вертолета состоял из трех человек. Все они погибли.

"Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - На борту вертолета не было пассажиров".

Алексей Цыденов добавил, что возгорание произошло на рулежной дорожке. Взлетно-посадочная полоса не повреждена.

Как ранее писал сайт KP.RU, видео пожара на месте крушения вертолета Ми-8 опубликовали очевидцы. На кадрах отчетливо виден внушительный столб дыма и прибывшие к источнику горения пожарные машины.