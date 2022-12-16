В России в 2023 начнется разработка нового ракетного комплекса РВСН

В России в следующем году запустят разработку нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с серьезными возможностями по преодолению противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

На данный момент на вооружении ракетных войск находятся мобильные комплексы стратегического назначения типа «Ярс» и «Тополь»

«В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования», - заявил генерал в интервью газете «Красная звезда», отметив, что новый комплекс будет иметь большую мобильность, чем подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс», а также у него будет «возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов» на всей российской территории.

Кроме того, Каракаев назвал перевооружение российских войск на новые ракетные комплексы одним из главных направлений для повышения возможностей ракетных войск по выполнению задач в самых разных условиях.

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