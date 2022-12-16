Путин не планирует телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин Фото: REUTERS

В планах президента России Владимира Путина на ближайшее время не значится телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 16 декабря 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседы с Макроном в графике Путина не значится.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон считает, что прямой контакт с Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами.

По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами и он не видит "других вариантов". Вместе с тем глава Франции считает, что решение должны принимать украинцы.

Напомним, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил подобное заявление желанием французского политика быстрее завершить специальную военную операцию России на территории Украины.