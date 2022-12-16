Украина использовала для атаки на Крым американские беспилотники Spektreworks

Установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА происходила неподалеку от Одессы и Кривого Рога, передают РИА Новости Фото: REUTERS

Украина использовала для атак на Крым беспилотники, которые были сконструированы в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы в компетентных органах. Уточняется, что аппараты были созданы фирмой Spektreworks.

"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона", - пишет агентство.

По данным издания, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА происходила неподалеку от Одессы и Кривого Рога.

Сборка устройств происходила на территории Польши в районе аэропорта Жешув, который, как сообщают РИА Новости, выступает основным узлом поставок НАТО и США для ВСУ.

"Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши", - говорится в материале.

Более того установлено в ходе анализа деталей беспилотников, что устройства использовали использовались для атаки на критическую инфраструктуру России в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях, пишет агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря 2022 года трое военных РФ погибли, еще четверо пострадали в результате атаки Украины по аэродромам в Дягилево в Рязанской области и Энгельсе в Саратовской области. Информацию официально подтвердило министерство обороны РФ. Целью нанесения ударов было выведение из строя российских самолетов Дальней авиации. Атаки были выполнены с помощью реактивных БПЛА советского производства.

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