ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через ВТБ.Чаевые по карте «Мир». Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать покупки только в офлайн-магазинах, то теперь ее можно использовать и для оплаты в интернете.

Чтобы оплатить чаевые с помощью Mir Pay, достаточно отсканировать QR-код, затем на странице платежа указать необходимую сумму и нажать на кнопку «Mir Pay». На мобильном Android-устройстве должно быть установлено приложение платежного сервиса (Mir Pay*), к которому клиент может привязать свою карту «Мир».

«В прошлом году мы запустили ВТБ.Чаевые, и за год сервис стал одним из самых востребованных на рынке HoReCa. Им воспользовалось уже свыше 200 тысяч человек, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. - Новая услуга приобретает особую актуальность на фоне ухода из России зарубежных платежных сервисов для бесконтактной оплаты. Учитывая, что оплата картами «Мир» в России сегодня становится все более актуальной, в перспективе такой способ должен быть высоко востребован самыми разными пользователями услуг и сервисов. Механика перевода через Mir Pay максимально простая и не требует лишних действий, при этом существенно экономит время на благодарность за обслуживание».