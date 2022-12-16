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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:23

Треть россиян урежут траты на встречу Нового года

Большинство планируют потратить на подарки до 10 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
Треть россиян урежут траты на встречу Нового года

Треть россиян урежут траты на встречу Нового года

Фото: Мария ЛЕНЦ

До встречи нового года остается совсем мало времени и многие уже во всю занимаются закупкой подарков и планированием праздничного стола. В этом году россияне урежут траты на встречу 2023 года, это следует из опроса, проведенного образовательной компании MAXIMUM Education.

Каждый третий россиянин в текущем году сократил расходы на празднование. В среднем, сумма, которую готовы потратить на торжество, стала на 20% меньше, чем годом ранее.

Большинство респондентов (61%) тем не менее отмечают, что общее количество затрат все равно растет на 20%, сообщает "Газета.Ru".

Сколько россияне готовы потратить на подарки:

До 10 тысяч рублей - 76% опрошенных,

От 10 до 20 тысяч рублей – 17%,

Свыше 30 тысяч - 7%.

Примечательно, что для каждого второго россиянина уходящий год стал положительным. А вот 36% опрошенных называют его скорее отрицательным. Такой ответ чаще всего связывают с обстановкой в мире.

Для 28% опрошенных уходящий год стал неудачным из-за личных проблем, а 21% считает год неблагополучным из-за финансовых проблем.

Стоит отметить, что в целом россияне признаются, что им почти удалось реализовать намеченные планы. Об этом сообщили 88% опрошенных.

Треть опрошенных признались, что тратят в Новый год больше всего денег. Чтобы устроить праздник, больше половины россиян начинают копить деньги заранее. В основном респонденты тратятся на продукты (25%) и подарки (23%), сообщает ФАН.

Почти каждый пятый (22%) хотел бы потратить на Новый год мечты более 400 тыс. рублей. Сумму от 300 до 400 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Еще 17% уложились бы в цифру до 50 тыс. рублей, пишет газета "Известия".