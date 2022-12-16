Треть россиян урежут траты на встречу Нового года Фото: Мария ЛЕНЦ

До встречи нового года остается совсем мало времени и многие уже во всю занимаются закупкой подарков и планированием праздничного стола. В этом году россияне урежут траты на встречу 2023 года, это следует из опроса, проведенного образовательной компании MAXIMUM Education.

Каждый третий россиянин в текущем году сократил расходы на празднование. В среднем, сумма, которую готовы потратить на торжество, стала на 20% меньше, чем годом ранее.

Большинство респондентов (61%) тем не менее отмечают, что общее количество затрат все равно растет на 20%, сообщает "Газета.Ru".

Сколько россияне готовы потратить на подарки:

До 10 тысяч рублей - 76% опрошенных,

От 10 до 20 тысяч рублей – 17%,

Свыше 30 тысяч - 7%.

Примечательно, что для каждого второго россиянина уходящий год стал положительным. А вот 36% опрошенных называют его скорее отрицательным. Такой ответ чаще всего связывают с обстановкой в мире.

Для 28% опрошенных уходящий год стал неудачным из-за личных проблем, а 21% считает год неблагополучным из-за финансовых проблем.

Стоит отметить, что в целом россияне признаются, что им почти удалось реализовать намеченные планы. Об этом сообщили 88% опрошенных.

Треть опрошенных признались, что тратят в Новый год больше всего денег. Чтобы устроить праздник, больше половины россиян начинают копить деньги заранее. В основном респонденты тратятся на продукты (25%) и подарки (23%), сообщает ФАН.

Почти каждый пятый (22%) хотел бы потратить на Новый год мечты более 400 тыс. рублей. Сумму от 300 до 400 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Еще 17% уложились бы в цифру до 50 тыс. рублей, пишет газета "Известия".