В Иванове построят научно-образовательный кампус «Большая Ивановская мануфактура»

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеосвязи, подвели итоги годовой работы по достижению национальных целей - базовых ориентиров развития страны до 2030 года. Отдельное внимание глава государства уделил программе строительства университетских кампусов международного уровня в регионах страны, в том числе в Иванове. В работе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в формате видеоконференции принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«В ближайшее десятилетие в России должны быть созданы 25 новых университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для учёбы и научной деятельности. Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики регионов расположения этих учебных заведений», - сказал Президент России. Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. «В 2025–2026 годах будет построено ещё девять кампусов в таких городах как Самара, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Тюмень, Великий Новгород, Иваново, а также на федеральной территории «Сириус». Соответствующие решения приняты», - отметил Владимир Путин и поручил ускорить работу по созданию кампусов.

«Это стратегический проект для Ивановской области, – пояснил Станислав Воскресенский на недавней встрече с жителями региона. - Сейчас важно поднять на новый уровень качество нашего высшего образования, потому что когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится, так называемая «экономика знаний», высокопроизводительная экономика, в которой, главное – зарплаты выше».

Научно-образовательный кампус расположится на базе зданий БИМ в центре Иванова. На территории общей площадью более 44 тыс. кв. метров создадут современные общежития для 2,5 тыс. студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023 - 2024 гг. запланированы работы по проектированию кампуса и модернизация инженерных коммуникаций, с 2025 года – строительные работы.

Отметим, проект реконструкции территории Большой Ивановской мануфактуры обсуждали во время визита Владимира Путина в Иваново в марте 2020 года. Президент России тогда поддержал губернатора и поручил федеральному правительству определить меры государственной поддержки инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур».

Создание кампуса для университетов города Иваново должно придать импульс повышению качества высшего образования в регионе, усилению совместной исследовательской работы в стратегически важных для страны направлениях, созданию новых рабочих мест в «экономике знаний», а также преображению исторического центра города.

Работать на площадках кампуса смогут шесть университетов и два научно-исследовательских института Ивановской области. Весной 2022 года учреждения объединились в консорциум и совместно разработали стратегию развития науки и высшего образования в Ивановской области до 2030 года.