Путин поговорил по телефону с премьером Индии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», - сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что встречи президента России с премьером-министром Индии в текущем году не планируется. При этом агентство Bloomberg сообщило, что Моди сам отказался от встречи с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее отношения между Москвой и Дели остаются крепкими.

Как писал сайт KP.RU, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко назвал недопониманием заявления об отказе главы индийского правительства посетить Россию. «Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», - заявил тогда он.