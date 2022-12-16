В Twitter заблокировали аккаунты писавших об Илоне Маске журналистов

Twitter приостановил действие учетных записей корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washigton Post, порталов The Intercept и Mashable Фото: REUTERS

Администрация социальной сети Twitter заблокировала учетные записи нескольких журналистов ведущих американских СМИ, которые некоторое время назад писали материалы о новом владельце компании, предпринимателе Илоне Маске. Об этом сообщила газета The New York Times.

Помимо этого Twitter приостановил действие учетных записей корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washigton Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов.

В CNN подчеркивает, что журналисты с заблокированными аккаунтами активно освещали развитие ситуации вокруг Twitter и предпринимателя Илона Маска.

Сам Маск пояснил в комментарии к публикации одного из пользователей Twitter, что владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, "фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил" социальной сети.

"К "журналистам" применяются те же правила относительно распространения личных данных со злым умыслом, что и ко всем остальным", - пояснил Маск.

Напомним, аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter разблокирован. Это произошло сразу же после того, как новый владелец социальной сети Илон Маск объявил о результатах проведенного им опроса.

Маск назвал ошибкой блокировку Twitter-аккаунта Трампа и решил привлечь общественность к решению вопроса о возможности восстановления аккаунта Дональда Трампа в этой социальной сети.