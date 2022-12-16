Строительство Мурманского транспортного узла — приоритет для России

В рамках совета по стратегическому планированию Президент Владимир Путин отметил важность ускоренного создания мурманского транспортного узла для успешного решения общенациональных задач.

«Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода», - сообщил президент.

«К строительству МТУ приступим в начале 2023 года. По дорожной карте сбиваемся в регулярном формате с первым вице-премьером Андреем Рэмовичем Белоусовым. И напомню, что якорный элемент МТУ — порт «Лавна» уже наполовину построен. Спасибо Президенту за личное внимание к этому стратегически важному для всей страны проекту», —прокомментировал Андрей Чибис.

Ранее губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Главный вопрос повестки – реализация проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, который стратегически важен не только для развития региона, но и для Арктической зоны в целом.

«В первую очередь хочу поблагодарить за поддержку стратегически важного для всей нашей страны объекта. Средства, выделенные Правительством РФ на развитие Мурманского транспортного узла, будут способствовать появлению более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что новые инвестиционные проекты, включая строящийся морской порт «Лавна» располагаются на западном берегу Кольского залива.

«В рамках дополнительного инфраструктурного обеспечения ведется реконструкция системы водоснабжения. Также от Минвостокразвития мы получили 4,2 млрд рублей на энергоснабжение. Это необходимо как для уже существующих, так и для новых проектов. Отмечу, что с учетом качественного и надежного водо- и электроснабжения Западный берег Кольского залива открывает совершенно новые перспективы», – подчеркнул губернатор.

В заключение глава региона сообщил – областное правительство отрабатывает новые проекты с инвесторами «Русатом Карго», «Морской терминал Тулома». Весомый вклад в развитие новых направлений внесло строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива. Это обеспечит грузовую базу для Северного морского пути.