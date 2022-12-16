В США заявили о "зомби-угрозе" коронавируса

Коронавирус остается заразным даже после смерти носителя Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция способна распространяться еще длительное время после смерти носителя, о чем свидетельствуют результаты исследований японских ученых. Об этом сообщает издание The New York Times.

"Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее", - пишет обозреватель Апурва Мандавилли.

В качестве доказательства она приводит итоги работы японца Хисако Сайто, который брал образцы со слизистой носа и легких 11 человек, которые скончались от COVID-19.

Исследователь из университета Тиба по итогам проведенного эксперимента выяснил, что коронавирусной инфекцией можно заразиться еще в течение 17 дней после смерти носителя. При этом устойчивый вирус обнаружился в шести пробах через 13 дней с момента летального исхода.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Напомним, в российских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.