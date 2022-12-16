С начала спецоперации на Украине в сеть утекли около 600 млн записей данных россиян Фото: REUTERS

Свыше 140 утечек персональных данных россиян произошло с начала проведения специальной военной операции на Украине, в результате чего в сеть попали примерно 600 млн записей о российских граждан. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных - более 140 случаев, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, которая подлежит особой защите, а основным источником сливов назвали иностранные ресурсы.

Роскомнадзор уточнил, что содержание подобных скомпрометированных баз данных демонстрирует личную информацию о гражданах, в том числе из актуальные социальные связи. Согласно информации ведомства, весь всплеск утечек произошел на фоне блокировки ряда иностранных соцсетей, которые работали в стране с нарушением закона.

Напомним, ранее Минцифры РФ предложило ввести штрафы за утечку персональных данных в 3% от оборота компании, указав на то, что подобно наказание заставит инвестировать в безопасность гораздо большие средства.