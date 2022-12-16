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НовостиВ мире16 декабря 2022 11:21

Немцы сравнили потолок цен на газ в Европе с "ящиком Пандоры"

Читателей Die Welt раскритиковали заявление Евросоюза о потолке цен на газ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Немцы уверены, что потолок цен на газ ухудшит ситуацию еще сильнее

Немцы уверены, что потолок цен на газ ухудшит ситуацию еще сильнее

Фото: REUTERS

Жители Германии негативно восприняли заявление Европейского союза о намерении ввести потолок цен на газ даже в случае отказа немецких властей поддержать проект. Так, в комментариях к соответствующей публикации Die Welt немцы сравнили такое решение с открытием "ящика Пандоры".

"С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры, - написал один из читателей. - Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу".

Другой пользователь интернета обратил внимание, что цены на голубое топливо уже взлетели в семь раз, и, видимо, это еще не предел, судя по заявлениям европейских лидеров.

В комментариях немцы также назвали ценовой потолок "катастрофой" и предупредили, что "ответный удар" рынка не заставит себя долго ждать.

Как ранее писал сайт KP.RU, саммит ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российский газ, а также принцип общих закупок голубого топлива. Соответствующие решение отложено на понедельник, 19 декабря.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил длительное согласование ценового потолка на российский газ тем, что Евросоюз занимается поиском денег на смягчение последствий такого решения в виде дальнейшего роста стоимости энергоресурсов.