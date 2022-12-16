Немцы сравнили потолок цен на газ в Европе с "ящиком Пандоры"

Немцы уверены, что потолок цен на газ ухудшит ситуацию еще сильнее Фото: REUTERS

Жители Германии негативно восприняли заявление Европейского союза о намерении ввести потолок цен на газ даже в случае отказа немецких властей поддержать проект. Так, в комментариях к соответствующей публикации Die Welt немцы сравнили такое решение с открытием "ящика Пандоры".

"С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры, - написал один из читателей. - Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу".

Другой пользователь интернета обратил внимание, что цены на голубое топливо уже взлетели в семь раз, и, видимо, это еще не предел, судя по заявлениям европейских лидеров.

В комментариях немцы также назвали ценовой потолок "катастрофой" и предупредили, что "ответный удар" рынка не заставит себя долго ждать.

Как ранее писал сайт KP.RU, саммит ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российский газ, а также принцип общих закупок голубого топлива. Соответствующие решение отложено на понедельник, 19 декабря.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил длительное согласование ценового потолка на российский газ тем, что Евросоюз занимается поиском денег на смягчение последствий такого решения в виде дальнейшего роста стоимости энергоресурсов.