В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко обсудят "процветающие проблемы" вокруг РФ и Белоруссии

Представитель Кремля Песков назвал торгово-экономическое сотрудничество и интеграционную проблематику основными темами встречи Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят основные моменты торгово-экономического сотрудничество, интеграционной проблематики, а также региональные и международные проблемы, которые "в обилии процветают" вокруг РФ и Белоруссии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений (с Белоруссией), и торгово-экономическое сотрудничество, это и интеграционная проблематика", - сказал Песков.

"И, конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-служба президента Белоруссии Лукашенко анонсировала 19 декабря переговоры с президентом России Путиным, которые состоятся в Минске. В ходе встречи лидеры поднимут вопросы реализации ранее заключенных договоренностей: в первую очередь "о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение".

Как добавили в пресс-службе, сотрудничество в энергетической сфере станет важной темой переговоров. Помимо этого лидеры также уделят особое внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе.