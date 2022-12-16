Минобороны России сообщило об уничтожении ракетно-артиллерийского склада оружия ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении в ДНР украинской радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 Фото: REUTERS

Минобороны РФ сообщили в ежедневном отчете об уничтожении силами российских войск склада ракетно-артиллерийского ВСУ в Харькове.

"В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, отмечает МО РФ.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил о серьезных инфраструктурных разрушениях в городе после взрывов, отметив, что прежде всего речь идет об энергетической системе. Терехов заявил, что на данный момент коммунальные службы и энергетики Харькова уже приступили к устранению последствий взрывов, призвав горожан проявить терпение.

Напомним офис президента Украины Владимира Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре 16 декабря 2022 года.