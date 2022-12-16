Главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, как правильно запивать алкоголь в новогоднюю ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники не проходят без алкогольных возлияний и редко какая семья обходится без бутылочки шампанского в главную ночь года. Но не все останавливаются на этом. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал советы россиянам, как минимизировать воздействие спиртного на организм.

Прежде всего, записать спиртное нужно обычной чистой водой. Ею же стоит разбавлять вино. А вот от газированных напитков лучше отказаться, они только усиливают опьянение.

- Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка, - советует врач NEWS.ru.

Еще одно обязательное правило – хорошо закусывайте. А за несколько часов до застолья нужно плотно поесть.

- Выбирайте для этого сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки, — заявил нарколог.

Сигареты – еще один плохой спутник алкоголя. Никотин и спиртное дают двойную нагрузку на организм.

Кстати, к новому году цены на игристое вино традиционно взлетят. Шампанское обычно дорожает в конце декабря из-за повышенного спроса. Уже к 5 января спрос на него упадет и цены стабилизируются. А вот подорожания остальных новогодних продуктов эксперты не прогнозируют, сообщает Пятый канал.