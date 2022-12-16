ЕС пригрозил Илону Маску санкциями за блокировку аккаунтов журналистов из США в Twitter

Еврокомиссар Юрова обвинила Маска в нарушении актов ЕС о свободе прессы и пригрозила санкциями Фото: REUTERS

Евросоюз пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску санкциями за блокировку аккаунтов журналистов из США в Twitter. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в посте Twitter, опубликованном 16 декабря.

"Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом", - написала Юрова, подчеркнув, что требование усилено актом о свободе прессы Евросоюза, и Маск должен знать об этом.

" Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции", - заключила она.

Документы, представленные еврокомиссаром, в частности, требуют от операторов соцсетей оперативно блокировать или удалять со своих площадок контент, содержащий террористическую или фейковую информацию.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети Twitter заблокировала учетные записи нескольких журналистов ведущих американских СМИ, которые некоторое время назад писали материалы о новом владельце компании, предпринимателе Илоне Маске.

Сам Маск пояснил в комментарии к публикации одного из пользователей Twitter, что владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, "фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил" социальной сети.