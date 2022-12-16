Температура на корабле "Союз МС-22" поднялась до +50 градусов за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура в пристыкованном к Международной космической станции российском корабле "Союз МС-22" из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия.

Сейчас специалисты Роскосмоса ведут необходимые работы для ее снижения, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

- Температура внутри "Союза" поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты пробуют различные способы ее снижения, - уточнил собеседник агентства.

Незадолго до этого специалист Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтами сообщал, что 16 декабря температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" из-за утечки в системе охлаждения стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара.

А ранее журналисты выяснили, что авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность.