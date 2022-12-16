Секретом успеха поделились молодые ученые, спортсмены, педагоги и изобретатели с активистами объединения «Сила – в правде!»

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

В онлайн-формате к мероприятию присоединились школьники из Международного детского центра «Артек» и из Калуги.

Ученые, изобретатели, педагоги и спортсмены рассказали ребятам о том, что им помогло добиться успеха, они поделились своим личным опытом и помогли школьникам определить их личные траектории развития.

Заместитель генерального директора по образовательной деятельности Российского общества «Знание» Антон Сериков напомнил, что в Год науки и технологий деятельность Общества «Знание» была перезапущена, и сегодня в его активе самые востребованные сферы знания, интересные людям разных возрастов.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

«Наука и технологии востребованы в российском обществе: 74% наших зрителей больше всего интересуются именно этими темами. Поэтому сейчас как никогда востребованы форматы, которые делают науку и технологии доступными для широкого круга людей. За 2022 год Общество «Знание» создало более 300 часов увлекательного контента о науке и технологиях», — прокомментировал Антон Сериков.

Он также отметил, что просветительская деятельность Общества «Знание» охватывает людей разных возрастов и призвал школьников принять участие в проекте «Школьная Лига Лекторов». На данный момент на конкурс уже подано свыше 2 тысяч заявок от молодежи в возрасте 14-17 лет. Приемная кампания продлится до 20 декабря.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов провел для школьников открытый урок и рассказал о научных подвигах советских людей ХХ века.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Особое внимание участники мероприятия уделили формированию сообществ, объединяющих современных молодых людей в зависимости от их увлечений.

Руководитель Всероссийского движения «Вдохновители» Алексей Чумаков отметил важность появления новых детско-юношеских объединений, которые дают возможность школьникам – даже если они не являются постоянными участниками олимпиад и конкурсов – дополнительно изучать выбранные предметы.

«Мы на примере работы движения «Вдохновители» видим, как важно, чтобы у всех детей не только в Москве, но и в российских регионах была возможность общения со своими единомышленниками и опытными наставниками в поисках своего пути в учебе и творчестве, в возможности формирования мечты и самореализации в нашей стране», - подчеркнул Алексей Чумаков.

Директор по работе с партнёрами и инвесторами SuccessRockets, сооснователь и гендиректор частной космической IT-компании SR Data, участник Всероссийского движения «Вдохновители» Игорь Кожелин призвал участников встречи и зрителей самих становиться молодыми вдохновителями и доказать, что они способны на многое.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

«Как ребятам вдохновить себя и свою команду? Нужно верить в то, чем ты занимаешься. Окружайте себя людьми, которые смогут вас поддержать, вам обязательно нужно двигаться вперед и найти что-то свое. Главное заниматься тем, к чему лежит душа, и тогда вы обязательно добьетесь по-настоящему», - пожелал он школьникам.

Восемнадцатикратная чемпионка России, трёхкратная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина поделилась своим опытом достижения целей.

«Я желаю вам не бояться, идти вперед и не сомневаться в себе. И, конечно, очень важно, чтобы рядом были люди, которые будут поддерживать вас и верить в вас!» - обратилась она к ребятам.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

В завершение встречи корреспондент РИА «Новости» Кирилл Рубцов рассказал еще про одну сферу – про журналистику.

«Это профессия, в которой нельзя ничего бояться. И самое главное: журналист, как и любой гражданин, должен любить свою страну», - резюмировал он.