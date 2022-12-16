В Сети поставили под сомнение подлинность видео из самолета с "ударами по Украине"

Данные сервиса Flightradar опровергают подлинность записи ввиду отсутствия рейсов в направлении Молдавии Фото: принтскрин видео.

В сети распространилось видео с борта молдавского самолета, на котором наблюдаются облака дыма от взрыва после атаки по объектам энергетической инфраструктуры в Украине. Данные сервиса Flightradar опровергают подлинность записи, так как в это время зарегистрированных рейсов в направлении Молдавии нет.

Данные сервиса Flightradar опровергают подлинность записи ввиду отсутствия рейсов в направлении Молдавии Фото: принтскрин видео.

Напомним, офис президента Украины Владимира Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре 16 декабря 2022 года.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выведены тепловозы.

Позднее компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов в Украине о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры 16 декабря 2022 года.