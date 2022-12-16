Премьер Нидерландов назвал девятый пакет антироссийских санкций «недостаточно жестким» и «совсем маленьким» Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал девятый пакет антироссийских санкций «совсем маленьким», а также «недостаточно жестким», призвав своих коллег поискать новые санкционные ограничения в отношении Москвы.

«Теперь нужно думать над тем, что мы еще можем сделать», - заявил глава нидерландского правительства, призвав двигаться в сторону десятого пакета санкционных ограничений, а затем – одиннадцатого.

При этом Рюте признал, что принятые в девятом пакете ограничения стали максимум из того, что можно было сделать.

Напомним, днем ранее, 15 декабря, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что не ожидает соглашения по поводу утверждения девятого пакета санкционных ограничений в отношении Москвы в ходе саммита Европейского союза, заявив о разногласиях среди стран – членов сообщества. Тем не менее, сегодня, 16 декабря, новый пакет санкций все же был утвержден.