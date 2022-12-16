Киевское метро не может возобновить работу из-за проблем с электричеством

16 декабря метро уже не восстановит свою работу, сообщают украинские СМИ Фото: REUTERS

Киевское метро пока не возобновило работу поездов из-за отсутствия электроэнергии в городе. Об этом пишет украинское издание "УНИАН".

По словам главного инженера киевского метрополитена Виктора Выговского, энергия отсутствует в части центров электропитания распределительной системы.

Другое украинское издание "Страна" сообщает, что 16 декабря метро уже не восстановит свою работу.

Тем временем мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщал, что станции временно приспособлены под укрытие, все, кроме наземных.

"В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты", - пишет Кличко.

Напомним, компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов в Украине о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры 16 декабря 2022 года.

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