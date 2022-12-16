Размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 млн евро в ноябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размер замороженных российских активов в Венгрии увеличился до 870 млн евро в ноябре 2022 года, однако в октябре этого года данный показатель составлял только 3 тысячи евро. Об этом сообщает газета Nepszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

«К 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро, согласно недавнему сводному отчету Еврокомиссии, к которому наша газета имела доступ. Это значительная сумма даже по европейским меркам», - сообщает издание, напоминая, что «перед ноябрьским отчетом венгерское государство сообщило Брюсселю об изъятии российских активов всего на 3 тысячи евро».

В статье также отмечается, что по данным последнего отчета Еврокомиссии, Италия заморозила российских и белорусских активов на 2,3 млрд евро, Германия - на 2,2 млрд евро, Австрия - около на 1,8 млрд евро, Болгария - на 11,3 млн евро, Чехия - на 10,8 млн евро, а Словакия - на 4,9 млн евро.

«Российские частные активы, замороженные в странах-членах ЕС, на данный момент составляют примерно 19 миллиардов евро», - сказано в сообщении издании.

Напомним, ранее Европейский союз признал, что не может конфисковать замороженные активы Центробанка России. Как писал The Wall Street Journal, вместо конфискации активов регулятора в Брюсселе предложили использовать прибыль с ликвидных активов для восстановления Украины.

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