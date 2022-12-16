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НовостиВ мире16 декабря 2022 13:49

Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Европе: "Словно дротики метает"

Читатели "Гуаньча" заявили, что слова Путина о США и Европе отлично описали их отношения
София ГОНЧАРОВА
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Европе: "Словно дротики метает"

Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Европе: "Словно дротики метает"

Фото: REUTERS

Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали высказывание российского лидера Владимира Путина, прокомментировавшего отношения Соединенных Штатов и Европы.

- Сегодня уже сами власти ЕС заявляют, что политика его главного партнера - США - прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать об себя ноги? - сказал Путин во время своего выступления на заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В комментариях китайские читатели признались, что восхищены ораторским искусством Путина.

- Восхищаюсь тем, как Путин умеет говорить! Он словно метает дротики и стилеты, и каждый из них попадает прямо в цель, - пишут пользователи.

Также некоторые отметили, что "ЕС не терпится подставить лицо Америке, чтобы те вытерли об него свои ноги".

- Путин прекрасно описал ЕС. Европейский союз - это половой коврик США, - считают читатели.

Напомним, президент РФ порекомендовал европейцам не удивляться и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он также подчеркнул, что это "за санкции против России".

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