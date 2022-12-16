Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры на корабле «Союз МС-22» до +50 градусов

Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры на корабле «Союз МС-22» до +50°С Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскосмос опроверг сообщение о том, что температура в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) российском корабле «Союз МС-22» в результате аварии в системе охлаждения за сутки увеличилась до 50 градусов Цельсия, уточнив, что изменение температуры на корабле не критично для работы, а также не представляет угрозы для жизни космонавтов.

«Распространенная информация со ссылкой на "информированный источник" о повышении температуры в корабле "Союз МС-22" до 50 градусов Цельсия не соответствует действительности», - сказано в заявлении в госкорпорации.

В сообщении отмечается, что эксперты подмосковного Центра управления среди прочего измерив и температуру. Уточняется, что температура в жилом объеме корабля составила примерно 30 градусов Цельсия. «Это незначительное изменение температурного режима", - заявили в Роскосмосе.

Напомним, ранее в Роскосмосе назвали возможную причину повреждения обшивки «Союза МС-22» и утечки в системе его охлаждения. Как заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, такой причиной могло стать внешнее воздействие, такое как попадание метеорита. Кроме того, он заявил, что «космонавтам ничего не угрожает», а «работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля».