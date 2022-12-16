До 10,3% годовых: более 600 клиентов банка «Открытие» выиграли повышенную ставку по вкладу «Зимний

Более 600 вкладчиков банка «Открытие» получат прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Они стали победителями состоявшегося 15 декабря второго розыгрыша повышенной ставки по сезонному вкладу «Зимний». Таким образом, их максимальная ставка по вкладу составит до 10,3% годовых.

Второй розыгрыш повышенной ставки стал более щедрым на победителей. Если в первом розыгрыше повышенную ставку получили 207 клиентов банка «Открытие», то во втором розыгрыше победителей оказалось почти втрое больше - 606. Самому молодому победителю 22 года, самому возрастному - 91 год.

По итогам второго розыгрыша банк «Открытие» дополнительно выплатит процентов на 6,4 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам первого.

Напомним, дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта в преддверии 2023 года выигрывает каждый 23-й вкладчик «Открытия». Победителей определяет генератор случайных чисел. Третий розыгрыш повышенной ставки пройдет 11 января 2023 года. На каждом этапе розыгрыша участвуют все вклады на сумму до 3 млн рублей, открытые с 21 ноября 2022 года.

На сегодняшний день рублевый вклад «Зимний» уже открыли более 14 тысяч клиентов банка. Более половины из них разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 540 тысяч рублей.

Минимальная сумма депозита по вкладу «Зимний» - 50 тысяч рублей. Ставки по вкладу выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Базовая ставка по «Зимнему» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% - на 13 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить вклад «Зимний» можно до 31 декабря 2022 года. Сделать это могут как новые, так и действующие клиенты «Открытия». Чтобы открыть вклад, достаточно войти в мобильное приложение или интернет-банк «Открытия» или прийти в любой из офисов банка.