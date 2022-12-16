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НовостиЭкономика16 декабря 2022 14:13

До 10,3% годовых: более 600 клиентов банка «Открытие» выиграли повышенную ставку по вкладу «Зимний

Сумма процентов, которые будут дополнительно выплачены банком по итогам второго розыгрыша, составит 6,4 млн рублей
Анастасия МАТВЕЕВА

Более 600 вкладчиков банка «Открытие» получат прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Они стали победителями состоявшегося 15 декабря второго розыгрыша повышенной ставки по сезонному вкладу «Зимний». Таким образом, их максимальная ставка по вкладу составит до 10,3% годовых.

Второй розыгрыш повышенной ставки стал более щедрым на победителей. Если в первом розыгрыше повышенную ставку получили 207 клиентов банка «Открытие», то во втором розыгрыше победителей оказалось почти втрое больше - 606. Самому молодому победителю 22 года, самому возрастному - 91 год.

По итогам второго розыгрыша банк «Открытие» дополнительно выплатит процентов на 6,4 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам первого.

Напомним, дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта в преддверии 2023 года выигрывает каждый 23-й вкладчик «Открытия». Победителей определяет генератор случайных чисел. Третий розыгрыш повышенной ставки пройдет 11 января 2023 года. На каждом этапе розыгрыша участвуют все вклады на сумму до 3 млн рублей, открытые с 21 ноября 2022 года.

На сегодняшний день рублевый вклад «Зимний» уже открыли более 14 тысяч клиентов банка. Более половины из них разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 540 тысяч рублей.

Минимальная сумма депозита по вкладу «Зимний» - 50 тысяч рублей. Ставки по вкладу выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Базовая ставка по «Зимнему» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% - на 13 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить вклад «Зимний» можно до 31 декабря 2022 года. Сделать это могут как новые, так и действующие клиенты «Открытия». Чтобы открыть вклад, достаточно войти в мобильное приложение или интернет-банк «Открытия» или прийти в любой из офисов банка.