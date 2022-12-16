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НовостиВ мире16 декабря 2022 14:25

Первая партия энергооборудования от США доставлена на Украину

Госдеп заявил, что оборудование предназначено для ремонта украинской инфраструктуры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Первая партия энергооборудования от США доставлена на Украину

Первая партия энергооборудования от США доставлена на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон передал Киеву первую партию американского энергооборудования, которое предназначено для ремонта ее инфраструктуры. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша первая партия оборудования для экстренного ремонта была доставлена на Украину, чтобы помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры», - написал руководитель пресс-службы Госдепартамента в своем Twitter.

Напомним, сегодня, 16 декабря, компания «Укрэнерго» сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повреждения энергетической инфраструктуры после массированных ракетных ударов в Украине. В заявлении отмечается повреждение тепловых электростанций, гидроэлектростанций, а также подстанций магистральных сетей. Незадолго до этого. Офис украинского президента заявил об аварийном отключении света по всей стране.

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