Первая партия энергооборудования от США доставлена на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон передал Киеву первую партию американского энергооборудования, которое предназначено для ремонта ее инфраструктуры. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша первая партия оборудования для экстренного ремонта была доставлена на Украину, чтобы помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры», - написал руководитель пресс-службы Госдепартамента в своем Twitter.

Напомним, сегодня, 16 декабря, компания «Укрэнерго» сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повреждения энергетической инфраструктуры после массированных ракетных ударов в Украине. В заявлении отмечается повреждение тепловых электростанций, гидроэлектростанций, а также подстанций магистральных сетей. Незадолго до этого. Офис украинского президента заявил об аварийном отключении света по всей стране.

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